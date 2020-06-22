На Рівненській АЕС зареєстрували ще 5 випадків захворювання на COVID-19

На Рівненській атомній електростанції зафіксовано ще п'ять нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє пресслужба атомної електростанції.

«Серед працівників електростанції зареєстровано 5 нових випадків захворювання. Контактні особи перебувають на самоізоляції під спостереженням сімейних лікарів. Таким чином, на Рівненській АЕС зареєстровано 24 випадки захворювання на COVID-19, один з яких летальний та 4 працівники одужали», - йдеться у повідомленні.

Водночас повідомляється, що у Вараській ОТГ, на території якої розташована АЕС, лабораторно підтверджено 106 випадків захворювання на COVID-19: 105 - у місті Вараш та один випадок у селі Заболоття (з них - 3 летальних, 44 пацієнти одужали).

Зараз серед персоналу РАЕС на роботу вдома переведено 913 працівників атомної електростанції, у відпустках – 1374 особи.

Як повідомили Укрінформу в обласному лабораторному центрі, станом на ранок 22 червня на Рівненщині зареєстровано ще 23 нові випадки захворювання на коронавірус.

Всього за час пандемії зафіксовано 2982 інфікування COVID-19.

Через ускладнення, викликані коронавірусом, сталося 58 летальних випадків. Подолали COVID-19 уже 1514 людей.