У Мукачеві лікарня переповнена хворими на COVID-19

В Мукачівській лікарні Святого Мартина на Закарпатті палати переповнені хворими на COVID-19.

Про це повідомляє Мукачівська міськрада у Facebook.

“В Мукачівській лікарні Святого Мартина перевантажені палати хворими на COVID-19. Ситуація із захворюваністю на COVID-19 невтішна, щодня до лікарні святого Мартина госпіталізують від 6 до 10 пацієнтів із пневмоніями” - йдеться в повідомленні.

За даними медзакладу, наразі в інфекційному відділенні 13 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19.

В Мукачівській міськраді нагадують, що з початку пандемії в Мукачівській ОТГ підтверджено 265 випадків захворювання на коронавірус, три людини померли.

Як поінформували в Закарпатському обласному центрі громадського здоров'я, за останню добу на Закарпатті додалося 93 інфікованих на коронавірус.

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В області 23 червня скасували послаблення карантину, у вихідні на Закарпатті не курсуватиме громадський транспорт.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 26 червня підтверджено 41 117 випадків COVID-19, з них 1086 летальних. Одужали 18 299 пацієнтів. За добу зареєстровано 1109 нових випадків.