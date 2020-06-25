Уряд погодив відставку голови Кіровоградської ОДА

Уряд погодив відставку голови Кіровоградської ОДА

Укрінформ
Кабінет міністрів погодив відставку Андрія Балоня з поста голови Кіровоградської обласної держадміністрації.

Таке рішення було прийняте на позачерговому засіданні уряду у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу

"По областях. Погодження звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації", - сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Балонь обіймав посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації з листопада 2019 року.

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