Уряд погодив відставку голови Кіровоградської ОДА

Кабінет міністрів погодив відставку Андрія Балоня з поста голови Кіровоградської обласної держадміністрації.

Таке рішення було прийняте на позачерговому засіданні уряду у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу

"По областях. Погодження звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації", - сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Балонь обіймав посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації з листопада 2019 року.