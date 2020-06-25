Уряд погодив відставку голови Кіровоградської ОДА
Укрінформ
Кабінет міністрів погодив відставку Андрія Балоня з поста голови Кіровоградської обласної держадміністрації.
Таке рішення було прийняте на позачерговому засіданні уряду у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу
"По областях. Погодження звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації", - сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Балонь обіймав посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації з листопада 2019 року.