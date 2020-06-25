Депутату Одеської міськради Шкрябаю залишили у силі заставу 10,5 мільйона

Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС розглянула клопотання адвоката й залишила чинним запобіжний захід депутату Одеської міськради Василю Шкрябаю, який є одним із трьох фігурантів у справі щодо завдання шкоди в обсязі 131 млн грн територіальній громаді Одеси при здійсненні у 2016 році викупу будівель і споруд ТОВ Авіакомпанія «Одеса».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на пресслужбу ВАКС у Facebook.

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваного, депутата Одеської міської ради 7 скликання, на ухвалу слідчого судді від 17 червня 2020 року про обрання до особи запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами розгляду "суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги захисника і залишив у силі ухвалу слідчого судді, якою до підозрюваного обрано запобіжний захід у виді застави у розмірі 10 млн 510 тис. грн з покладенням визначених Кримінальним процесуальним кодексом обов’язків".

Рішення набуло законної сили з моменту проголошення і є остаточним та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Варто зазначити, що так само набули законної сили рішення ВАКС про обрання запобіжних заходів у вигляді застави директору департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексію Спектору та керівниці юридичного департаменту Одеської міської ради Інні Поповській - відповідно у розмірі 4 млн 834,6 тис. грн і 630,6 тис. грн, а також обов’язків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом.

Крім того, набуло чинності рішення слідчого судді ВАКС про призначення застави директору ТОВ «Авіакомпанія «Одеса» Андрію Вірченку в розмірі 6 млн 95,8 тис. грн.

Як повідомлялося, ВАКС визначив строк дії обов’язків фігурантів справи - до 18 серпня 2020 року. Підозрюваним інкримінують співучасть у заволодінні бюджетними коштами Одеської міськради в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.