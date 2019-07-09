Одеський суд зняв арешт з майна обвинувачених у "справі Труханова"

Малиновський райсуд Одеси під головуванням Сергія Черевка визнав вину Геннадія Труханова і групи посадовців та підприємців не доведеною і зняв арешт з майна та рахунків обвинувачених САП у розкраданні бюджетних коштів при придбанні будівлі заводу "Краян".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Суд визнав, що вилучені при обшуках співробтниками НАБУ документи у департаменті комунальної власності, проектно-виробничого бюро архітектури та містобудування Одеської міськради, які були речовими доказами у кримінальному провадженні, підлягають поверененню", - зазначено у вироку суду.

Також підлягають поверненню, згідно з вироком суду, документи, речі та кошти, вилучені чи арештовані під час досудового слідства у представників ТОВ "Девелопмент еліт" та інших організацій.

"Процесуальні витрати по даному кримінальному провадженню віднести на рахунок держави. Апеляційна скарга на вирок суду може бути подана протягом 30 діб з дня його проголошення через Малиновський райсуд Одеси. Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку його оскарження", - оголосив головуючий суддя Черевко.

Як повідомлялося, після того, як суд визнав, що вина Труханова, Вугельмана, Кравченка, Шкрябая, Спектора, Радіонова, Загодіренка, Богданової не доведена, у приміщенні установи виникла штовханина між групою громадських активістів з прибічниками мера Одеси.

8 липня Одеси визнав недопустимими низку доказів у "справі Труханова", наданих НАБУ І САП, в тому числі експертні висновки щодо вартості будівлі колишнього заводу "Краян", за яку міська рада, за версією слідства, заплатила завищену ціну обсягом 185 мільйонів гривень.

Незаконними діями співробітників НАБУ І САП суд визнав також вручення повідомлень про підозру меру Труханову, депутату міськради Василю Шкрябаю та адвокату Ігорю Кравченку, яких САП звинуватила у скоєнні низки злочинів.

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Як повідомлялося, у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала нежитлову будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу держпідприємства "Завод "Краян", за 185 млн грн у приватної структури "Девелопмент еліт". Компанія "Девелопмент еліт" заплатила за цю будівлю в 2016 році на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 млн грн.

Отримані від мерії 185 млн грн фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності. Однак детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у грудні 2016 року запобігли цій спробі й домоглися накладення арешту на рахунки компанії-продавця будівлі.

14 лютого 2018 року Труханова та його заступника Павла Вугельмана затримали в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" за підозрою в заволодінні коштами місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем із придбання та передання в комунальну власність приміщень колишнього заводу "Краян".

За результатами розслідування було повідомлено про підозру Труханову, кільком посадовим особам Одеської міськради, керівникам і засновникам деяких підприємств за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

Встановлено, що ринкова ціна об’єкта нерухомості становила понад 92 мільйони гривень, а незадовго до придбання мерією будівлі "Краяна" її було придбано за 11,5 мільйона гривень.

16 лютого Солом'янський райсуд Києва не задовольнив клопотання антикорупційних органів про арешт Труханова з альтернативою застави в 50 мільйонів гривень і відпустив його на поруки народного депутата Дмитра Голубова.

У березні 2018 року Солом'янський райсуд Києва відновив арешт 185 мільйонів гривень, які були сплачені з міського бюджету Одеси за будівлю ВАТ ХК "Краян", і ухвалив рішення про їх передання в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку і управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Наприкінці 2018 року САП передав обвинувальний акт стосовно восьми фігурантів на розгляд Малиновського райсуду і просив суд визнати мера Труханова винним у скоєні злочину за ознаками ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України і засудити до 12 років позбавлення волі, а віце-мера Вугельмана і представника ТОВ Valton Group Ігоря Кравченка - до 11 років. По 10 років ув'язнення прокурори проили для голови профільної комісії міськради Шкрябая, керівника департаменту комунальної власності міськради Олексія Спектора, його заступника Володимира Радіонова та директора ТОВ «Девелопмент еліт» Петра Загодіренка, а для оцінювача вартості будівлі Галини Богданової - 7 років.

Також прокурори САП просили колегію суду застосувати конфіскацію майна, заборонити фігурантам справи займати відповідні посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, конфіскувати з рахунків фірми "Девелопмент еліт", яка фігурує в справі, зазначену суму.

4 липня 2019 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що САП може оскаржити вирок меру Одеси Трухановому та іншим фігурантам кримінального правадження, якщо він не задовольнить прокуратуру.

"У нас є певні побоювання, але якщо вирок буде таким, який нас не задовольнить, то, звичайно, будемо оскаржувати", - сказав Холодницький.

Фото: Думская