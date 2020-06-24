На Закарпатті паводок завдав збитків дорогам та мостам на 125 мільйонів

Попередня вартість інфраструктурних збитків в області – 125 мільйонів гривень, повідомляється на сайті Закарпатської ОДА.

«За оперативною інформацією, найбільше від паводка постраждав Рахівський район. Через сильні зливи 23 червня 2020 року відбулося різке підвищення рівня води на річці Тиса, подекуди на 4-5 метрів. На окремих ділянках автомобільних доріг відбулися переливи паводкових вод, руйнування окремих ділянок автодоріг. Загалом пошкоджено 12 автодоріг комунальної власності, 6 ділянок автодороги державної власності (Н-09), а також зруйновано 5 підвісних мостів. Попередня вартість інфраструктурних збитків по області - 125 мільйонів гривень”, - заявив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

За його словами, наразі спеціально створені комісії на місцях підраховуватимуть, які збитки повінь завдала будинкам і дворогосподарствам.

“Оглянув також дорогу державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин за селищем Ясіня. Тут річка підмила берег і частина автошляху обвалилися. Рух транспорту на сьогодні відновлено, машини їздять однією смугою. Дорожні служби, щоб не відбулося більше руйнування дороги, укріпили берег, підсипали його великогабаритним камінням», - зазначив Петров.

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Загалом негативних наслідків стихії зазнало 12 населених пунктів у 3 районах області. На сьогодні ситуація контрольована. Рівень води у верхній частині Тиси знизився, переливи через дороги припинились, пік паводкової хвилі проходить сьогодні, 24 червня, у районі Тячева у напрямку до угорського кордону.

Підкреслюється, що зараз в Закарпатській області продовжується активне регулювання паводкових вод за допомогою шлюзів, каналів та водовипусків, працює насосна техніка.

Як повідомлялося, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях внаслідок сильних злив протягом 22-23 червня було підтоплено майже 200 населених пунктів.

На Прикарпатті загинуло три людини від стихії, ще одна зникла безвісти.

Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків.