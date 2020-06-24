В одному з районів Закарпаття за кілька годин випала місячна норма опадів

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров перебуває у Рахівському районі, де вивчає наслідки повені. У районі за кілька годин випала місячна, подекуди півторамісячна, норма опадів.

23 червня річка Тиса підтоплювала дорогу у кількох місцях, а також дворогосподарства і будинки, повідомляє Закарпатська ОДА у Facebook.

"Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров перебуває у Рахівському районі, вивчає наслідки повені. У районі за кілька годин випала місячна, подекуди півторамісячна, норма опадів. Річка підтоплювала дорогу у кількох місцях, дворогосподарства і будинки. Біля Ясіня річка підмила берег, і частина автодороги обвалилася", - йдеться у повідомленні.

Наслідки паводку в Рахівському районі

Наразі, як повідомляв Укрінформ, у Рахівському районі вільний проїзд усіма ділянками державної траси Мукачево-Рогатин, де були переливи води внаслідок формування паводкової хвилі.

Сьогодні вночі паводкова хвиля зійшла в низинні райони області.

Станом на 24 червня, за інформацією УДСНС в Закарпатській області, в регіоні ситуація з паводком стабілізувалася.