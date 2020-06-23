Прикарпаття проситиме в уряду щонайменше 400 мільйонів для подолання наслідків повені

Влада Прикарпаття проситиме в уряду на подолання наслідків червневої повені орієнтовно 400 млн грн.

Про це на брифінгу в Івано-Франківську поінформував голова обласної державної адміністрації Віталій Федорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Стихія триває. Щогодини ми бачимо, що збитки зростають. Орієнтовно, область буде просити 400 млн гривень в уряду з державного резервного фонду для відновлення тих об’єктів, які постраждали. Мова йде про зруйновані дамби, мости, переходи, дороги місцевого значення», - сказав Федорів.

Щодо відшкодування людям, в яких підтопило житлові будинки та сільгоспугіддя, то сума коштів, яку вони пізніше зможуть отримати в органах соцзахисту, становитиме 3-5 тис грн. Голова ОДА зазначив, що одноразову допомогу зможуть отримати малозабезпечені родини та сім’ї, які опинились у важкому матеріальному становищі.

Він зауважив, що на відновлення будинку у Білоберізький ОТГ для жінки, яка залишилась без житла з двома дітьми, кошти шукатимуть в обласному бюджеті. Четверту частину суми надасть Білоберізька ОТГ.

Як повідомлялося, на Прикарпатті третій тиждень тривають сильні дощі і зливи. Річки Чорний і Білий Черемош вийшли з берегів. Пік негоди прогнозують на 24 червня. Тоді очікують підняття рівня води у річках басейну Дністра і Прута.

Наразі в області затоплені 450 домогосподарств.