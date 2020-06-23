На Львівщині за добу – найгірші показники COVID-19 в Україні

За останню добу найбільшу в Україні кількість випадків захворювання на COVID-19 зарєстровано у Львівській - 240, Закарпатській - 103 та Рівненській областях - 75.

Про це на брифінгу 23 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання у Львіській області — 240 , Закарпатській області — 103, Рівненскій області — 75", - поінформував Степанов.

Серед захворілих за минулу добу 833 осіб - 55 дітей та 92 медпрацівники.

За весь час пандемії в Україні захворіло 38 074 людини, з них 2 790 дітей, та 6 138 медпрацівників.

За даними МОЗ, які навів на брифінгу Степанов, за попередню добу було здійснено 19 404 тестування, з них 9 900 ПЛР, та 9 504 - дослідження ІФА.