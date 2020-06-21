У МОЗ назвали область з найгіршою статистикою COVID-19 за добу

Упродовж останньої доби найбільшу в Україні кількість підтверджених випадків Covid-19 було зареєстровано у Львівській області – 101 випадок.

Про це на брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 101, Рівненській області – 96, і Закарпатській області – 80», - сказав глава МОЗ.

За його словами, за минулу добу загалом на Covid-19 захворіло 735 осіб, з них 54 дитини, і 48 медпрацівників.

«Було госпіталізовано 149 осіб, зафіксовано 9 летальних випадків, при цьому одужало 103 пацієнти. Загалом за весь час пандемії (на Covid-19 - ред.) захворіло 36 560 людей, з них 2 690 дітей, а також 5 998 медпрацівників. При цьому загалом одужало 16 509 осіб, із них 1 261 дитина, і 3 639 медпрацівників, а летальних випадків – 1002», - поінформував Степанов.

Водночас він повідомив, що упродовж минулої доби було здійснено 12 932 тести на Covid-19, з них 9 441 дослідження методом ПЛР, а також 3 491- методом ІФА.

Степанов закликав українців привітати медпрацівників, відзначити їх і додав, що на його думку, «одним із гарних привітань, однією з відзнак для наших медпрацівників буде те, якщо ви будете дотримуватися наших рекомендацій, рекомендацій щодо карантинних обмежень».

«Тому що тоді ви будете менше хворіти і більше думати про своє здоров’я. Повірте, для наших медпрацівників ваше здоров’я – це найкращий подарунок до свята. Будьте здорові і бережіть себе», - резюмував Степанов.

Сьогодні в Україні відзначають День медичного працівника. Це професійне свято встановлене згідно з Указом Президента від 3 червня 1994 року і відзначається щорічно, в третю неділю червня.