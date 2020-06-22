Лікарні Львівщини заповнені хворими на COVID-19 в середньому на 38%

Середній показник заповненості лікарняних ліжок хворими на коронавірус у Львівській області становить 38%.

Таку цифру озвучив на брифінгу під час робочої поїздки до Львова міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Загалом заповненість лікарняних ліжок в області складає 38%. Ми говорили про готовність лікарень Львова до прийняття хворих на COVID-19. Краще готуватися до найгіршого варіанту з точки зору кількості хворих, кількості госпіталізацій і мати готову систему охорони здоров'я. Таке завдання було поставлено керівництву області і керівнику департаменту охорони здоров'я", - сказав Степанов.

Водночас міністр не заперечив інформацію про значно вищий рівень заповненості хворими на коронавірус обласної інфекційної лікарні і зазначив, що МОЗ готується до можливого розвитку подій, вивчає питання щодо визначення додаткових лікарень, які б могли приймати хворих на COVID-19.

Як повідомлялося, останнім часом Львівщина демонструє значний приріст інфікованих на коронавірус. За минулу добу тут зафіксовано 200 нових випадків захворювання на COVID-19.