Ляшко пояснив, чому стався сплеск коронавірусу на Львівщині

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу під голосуванням Президента Володимира Зеленського за участю представників уряду та правоохоронних органів, повідомляє пресслужба глави держави.

“Глава держави порушив питання великої кількості заражених – 200 осіб – на Львівщині за минулу добу. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що така значна кількість лабораторно підтверджених позитивних випадків COVID-19 з'явилася через те, що було усунуто велику чергу громадян, які очікували на тести”, - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялось, станом на 22 червня в Україні лабораторно підтверджено 37 241 випадок COVID-19, за добу — 681 новий.

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За даними МОЗ, поки що не готові до послаблення карантину місто Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернівецька області.