На Одещині правоохоронці вилучили арсенал зброї та боєприпасів

Правоохоронці знайшли і вилучили у покинутій будівлі на території колишньої військової частини в Лиманському районі арсенал зброї та боєприпасів.

Наразі встановлюють осіб, причетних до незаконного зберігання гранатометів та автоматичної зброї, повідомляє відділ комунікацій Одеського главку Нацполіції.

"Співробітники Служби безпеки України та Лиманського відділу поліції викрили сховище з вибуховою зброєю та боєприпасами у покинутій будівлі на території колишньої військової частини. Серед вилученого — реактивний протитанковий гранатомет та дві протитанкові гранати, димові гранати, уніфікований запал ручної гранати, корпус від РГД-5, три тротилові шашки, два електродетонатори, освітлювальна міна, декілька магазинів до автомата Калашникова та більше тисячі набоїв", - йдеться у повідомленні.

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Усе це правоохоронці направили на експертизу, а відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами санкцією статті передбачено позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває слідство.