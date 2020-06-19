На Арабатській Стрілці провели флешмоб та звернулися до Президента

На Арабатській Стрілці провели флешмоб та звернулися до Президента

Відео
Укрінформ
На Херсонщині на Арабатській Стрілці активісти та відпочивальники провели флешмоб на пляжі, звернувшись до Президента України з приводу створення тут ОТГ.

Відео флешмобу оприлюднив офіційний сайт Щасливцевської сільської ради.

«Для флешмобу було обрано центральний пляж у селі Щасливцеве», - йдеться у повідомленні.

На відео видно, що люди утворили з власних тіл слово «Президент», поряд викладено слово «SOS».

Зазначається, що організували флешмоб «Живе послання» Президенту активісти з села Щасливцеве, до них долучилися і відпочивальники. На цю ідею їх підштовхнула складна ситуація, яка тягнеться ще з 2015 року - мешканці Арабатської Стрілки вже не перший рік намагаються отримати дозвіл на утворення об’єднаної територіальної громади у складі сіл Щасливцеве, Генічеська Гірка, Стрілкове та селища Приозерне, вони проти формування однієї ОТГ у складі всього Генічеського району.

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Раніше голова Щасливцевської сільської ради Віктор Плохушко передав лист із підписами місцевих мешканців щодо створення ОТГ на Арабатській Стрілці в Офіс Президента України.

Як повідомлялось, 7 липня в окружному адміністративному суді міста Києва буде проходити засідання щодо позову Щасливцевської сільради про оскарження розпорядження Кабінету міністрів України від 29 квітня 2020 року р. №474-р. щодо затвердження перспективних планів у межах Генічеського району.

Як повідомляв Укрінформ, на Арабатській Стрілці киплять «децентралізаційні» емоції.

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