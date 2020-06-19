На Арабатській Стрілці провели флешмоб та звернулися до Президента

На Херсонщині на Арабатській Стрілці активісти та відпочивальники провели флешмоб на пляжі, звернувшись до Президента України з приводу створення тут ОТГ.

Відео флешмобу оприлюднив офіційний сайт Щасливцевської сільської ради.

«Для флешмобу було обрано центральний пляж у селі Щасливцеве», - йдеться у повідомленні.

На відео видно, що люди утворили з власних тіл слово «Президент», поряд викладено слово «SOS».

Зазначається, що організували флешмоб «Живе послання» Президенту активісти з села Щасливцеве, до них долучилися і відпочивальники. На цю ідею їх підштовхнула складна ситуація, яка тягнеться ще з 2015 року - мешканці Арабатської Стрілки вже не перший рік намагаються отримати дозвіл на утворення об’єднаної територіальної громади у складі сіл Щасливцеве, Генічеська Гірка, Стрілкове та селища Приозерне, вони проти формування однієї ОТГ у складі всього Генічеського району.

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Раніше голова Щасливцевської сільської ради Віктор Плохушко передав лист із підписами місцевих мешканців щодо створення ОТГ на Арабатській Стрілці в Офіс Президента України.

Як повідомлялось, 7 липня в окружному адміністративному суді міста Києва буде проходити засідання щодо позову Щасливцевської сільради про оскарження розпорядження Кабінету міністрів України від 29 квітня 2020 року р. №474-р. щодо затвердження перспективних планів у межах Генічеського району.

Як повідомляв Укрінформ, на Арабатській Стрілці киплять «децентралізаційні» емоції.