Арабатська Стрілка: аргументи мешканців проти децентралізаційної "логіки"

Якими є точки зору щодо спірного питання створення ОТГ у Генічеському районі Херсонщини?

Яким буде формат об’єднаної територіальної громади у Генічеському районі Херсонщини, що межує з АР Крим, – це питання вже найближчим часом вирішуватиме уряд. В області досі так і не досягли щодо цього консенсусу.

Наразі тут киплять «децентралізаційні» емоції – дві сільські ради, що розташовані на Арабатській Стрілці, – Щасливцевська та Стрілківська, давно вже заявляли про намір створити окрему Стрілківську ОТГ, але обласна й районна влада не підтримували такий формат, пояснюючи це, зокрема, безпековим фактором. Місцевим мешканцям пропонують об’єднатися по-іншому: один район – одна громада.

НЕРІВНА ДОРОГА

Дорога з Херсона до Генічеського району різна – ділянки відремонтованої чергуються з побитою ямами, потім знову їхати комфортно. Уже на Арабатську Стрілку з Генічеська рухаємося по плитах із колишнього військового аеродрому (його ліквідували, коли Україна відмовилась від ядерної зброї, пояснюють місцеві мешканці).

Арабатська Стрілка – це коса на узбережжі Азовського моря, частина Кримського півострова, від материкової частини України вона відділяється протокою і з’єднана мостами. Довжина Арабатської стрілки — 115 км, ширина від 270 м до 7,5 км, а ще це 44 км пляжів.

Зараз у двох сільських радах на Арабатці (а це чотири села) проживає 3,8 тисячі людей. Це відоме для відпочивальників місце. Щасливцевська сільська рада, за інформацією податківців, у 2019 році влітку отримала рекордне надходження туристичного збору – 2,4 млн гривень. Тут відпочило близько 700 тисяч туристів.

«Позиція сільської ради відповідає позиції громади – окрема ОТГ на Арабатській Стрілці, це громада висловила ще на початку 2015 року. Але так і не отримала позитивного висновку за ці роки», – пояснює кореспондентові Укрінформу Щасливцевський сільський голова Віктор Плохушко.

На його думку, вони довели за останні чотири роки свою спроможність. Зокрема, Щасливцевська сільська рада розбудовує інфраструктуру, підтримує дитячі садки, школу, тут створили пожежну частину, впорядкували збирання сміття, є амбулаторія та фельдшерські пункти. Тут навіть виділили кошти на проведення археологічних досліджень – для вивчення історії та розвитку туризму (Укрінформ про це розповідав).

«Розвиток Арабатської Стрілки – це курортополіс. Для цього ми вивчаємо природні ресурси вже другий рік за власні кошти, Одеським інститутом курортології написана стратегія розвитку, і ми рухаємося в цьому напрямку. Ми хочемо, щоб територію Арабатської Стрілки визнали курортом місцевого значення – для початку. А курорт місцевого значення можуть визначити в адміністративних межах. А якщо буде один район – одна громада, то хто називатиме курортом 3 тисячі квадратних кілометрів?» – наводить аргументи Плохушко.

Тут хочуть зробити курорт привабливим цілий рік – є грязі, термальні води, а не лише Азовське море.

На думку сільського голови, формат «один район – одна громада» чи ОТГ у складі двох сільських рад спільно з Генічеськом, означатиме відсутність перспектив розвитку, і через деякий час на Арабатську Стрілку приїздитимуть на відпочинок лише ті, хто не зможе дозволити собі поїхати на інші курорти Азовського моря, де ОТГ створені й будуть розвиватися.

А ще тут переживають за школи, бо, за словами Плохушка, у районі педагогам уже розказують, що у Стрілковому буде лише початкова школа, а в Щасливцевому навчатимуть дітей до 9 класу.

«Шістдесят років тому тут було десь 15 населених пунктів. Потім люди почали перебиратися ближче до сіл зі школами. Зрештою й лишилося чотири села – саме ті, де були школи. Зараз у Приозерному школи немає – воно зменшується, у Генгірці школи нема – воно перетворюється на дачне село», – каже сільський голова.

Якщо розглядати формат об’єднання з райцентром, то, на його думку, мешканці Арабатської Стрілки від цього програють. На Арабатській Стрілці мешканців – 3,8 тисячі, а в Генічеську – 19 тисяч. У Генічеську, каже Плохушко, дохід на душу населення 2 тисячі, у двох сільських радах на Арабатці – 7 тисяч гривень.

«У нас рівень заробітних плат вищий, ніж у Генічеську, мінімальна у нас – від 7,5 тисячі. Я знайшов чотирьох прибиральників – улітку ми їм платимо 10 тисяч», – розповідає сільський голова.

Об’єднання в іншому форматі, аніж окрема ОТГ на Арабатській Стрілці, не дасть змогу лобіювати інтереси громади, адже у великій громаді вони отримають лише 2-3 депутатські мандати. І навіть якби у них був «свій» голова ОТГ, це питання не вирішить – адже все залежатиме від більшості обранців. Тому Щасливцевський сільський голова, коли йому натякають на можливість очолити велику районну чи спільну з Генічеськом ОТГ, пояснює: йдеться не про його працевлаштування, а про перспективу розвитку громади.

Серед проблем Арабатської Стрілки – відсутність централізованої каналізації. Як кажуть в ОДА, попередньо обраховано, що на облаштування каналізаційної системи потрібно 120 млн грн, яких у бюджеті громад на Арабатській Стрілці не знайдуть. А для розвитку туризму це питання дуже важливе.

«Жодна громада не побудувала за власні кошти центральну каналізацію. Була допомога держави, громади відсотково брали участь, на це і ми готові, у нас є проєкт, за який ми платили кошти», – відповідає на це Щасливцевський сільський голова.

Децентралізація – це покращення, передача повноважень, саме це громади отримають від об’єднання в окрему ОТГ на Арабатській Стрілці, пояснює Плохушко.

ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ І ПОРЯТУНОК БІДНИХ

«Спроможну ОТГ там можуть створити, проте географічно Арабатська Стрілка – це півострів Крим. В експертів є питання з приводу безпеки. Ми в кінці 2019 року направили листа на Раду національної безпеки і оборони України, щоб вони розглянули це питання», – коментує перший заступник голови обласної державної адміністрації Дмитро Бутрій. Відповіді, яка й могла б поставити крапку в цьому питанні, наразі немає.

Крім безпекових питань є ще й економічні. В ОДА кажуть: коли багатий об’єднується з багатим, а бідний лишається сам-на-сам, то це не державницький підхід, мають розвиватися усі території.

Думки експертів з питання створення ОТГ на Арабатській Стрілці також розділились.

Частина експертів усе ж вважає, що можна підтримати створення окремої ОТГ на Арабатській Стрілці. По-перше, тому що реалізація принципу “одна громада – один район” означатиме, що послуги не будуть наближені до людей, виникає питання, як керувати такою великою громадою, та й «рятувати бідних» за рахунок громад Арабатської Стрілки нечесно, а формат однієї громади просто зручніший з огляду на вибори. Проте є думка, що центр громади доцільніше було б утворити не в Стрілковому, а в Щасливцевому.

Водночас інші експерти кажуть: безпекове питання – не надумане. Забувати про події 2014 року в АР Крим, про те, як розпочиналася анексія, не можна – адмінмежа поряд. До слова, Щасливцеве й Стрілкове були передані до Херсонської області у 1955 році, а раніше вони входили до складу Кримської області. А відтак – про безпеку треба дбати особливо.

На ці закиди Плохушко відповідає так: створюють же ОТГ в інших регіонах, де також є фактор безпеки: і поряд з лінією розмежування на сході України, і в громадах на Азовському морі, які також розташовані близько до окупованого Криму.

«За безпеку відповідають спеціальні органи, які за це зарплату отримують», – коментує Плохушко. А наразі, каже він, мешканці громад на Арабатській Стрілці мають такі ж законні права створити власну ОТГ, як й інші громадяни України.

ВСЕ ВИРІШУЄ КАБМІН, АЛЕ ІНФОРМАЦІЮ З МІСЦЬ ДОНЕСУТЬ

Щоб вислухати мешканців і донести їх позицію до Кабміну, на зустріч із громадою у Щасливцеве приїхав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Поки голову ОДА чекали (зустріч організували у місцевому гарно впорядкованому парку), люди реєструвалися, спілкувалися, їх розважали місцеві артисти, вони грілися біля вогнищ, пригощалися чаєм. Ведуча періодично нагадувала зі сцени про те, для чого вони зібралися.

«Для того, щоб з’єднатися зі Щасливцевською сільською радою. Ми зі Стрілкового», – пояснює мені місцева мешканка Ольга Панкеєва.

«Хочемо рішення, щоб наша громада розвивалася самостійно, без Генічеська. Ви проїжджали Генічеськом? Це дуже сумне видовище… У міста розвитку немає, а ми за останні роки, коли у нас новий голова, стали пишатися своєю малою батьківщиною… «Один район – одна громада» – буде «розмазано», а у нас все напрацьовано», – каже жителька Щасливцевської сільської ради Марина Безчеремна.

На афішній тумбі перед парком – оголошення, з якого зрозуміла тема зустрічі: «Запрошуємо вас відстояти свою позицію щодо добровільного об’єднання Щасливцевської та Стрілківської сільських рад в окрему об’єднану територіальну громаду та не допустити приєднання громад Арабатської Стрілки, які планують об’єднати в Генічеську міську об’єднану територіальну громаду… Підвіз автобусом буде організовано…».

Юрій Гусєв затримується – прем’єр-міністр Олексій Гончарук проводить селекторну нараду з керівниками ОДА. Зустріч у Щасливцевому не розпочинають – чекають саме на керівника облдержадміністрації, хоча його перший заступник Дмитро Бутрій уже приїхав, важливо, щоб людей вислухав саме керівник ОДА.

Коли спілкування розпочинається (з традиційним врученням хліба-солі), Юрій Гусєв починає свій виступ із того, що буде максимально відвертим, популізмом не займатиметься і не обманюватиме.

«Не обласна рада, не ОДА, а саме уряд схвалить перспективний план, за яким буде звершуватися реформа децентралізації», – зазначив Гусєв. Таким чином, його завдання – озвучити Кабміну позицію громади.

Він зазначив, що новий перспективний план у Херсонській області передбачатиме укрупнення навіть тих ОТГ, що були створені раніше. І припустив, що, швидше за все, в Генічеському районі буде одна громада. Юрій Гусєв дипломатично зазначив, що його особиста позиція – це позиція людей, проте так і не сказав, чи підтримує створення окремої ОТГ на Арабатській Стрілці.

Натомість голова ОДА повідомив: «Ми працюємо з Верховною Радою над тим, щоб створити спеціальну туристичну зону в області й залучити ще більше туристів, у цьому сенсі Арабатка буде мати особливе значення».

Нічого втішного для прихильників створення ОТГ на Арабатській Стрілці не сказав і народний депутат Верховної Ради України у 185 окрузі Володимир Іванов (він, окрім усього, є членом Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування). Нардеп погодився, що питання децентралізації – болюче, проте зазначив, що, згідно з законодавством, тепер рішення про формування ОТГ приймає уряд, впливу на цей процес ані він, ані голова ОДА не мають, а можуть лише давати рекомендації. «Коли буде сформована громада на базі району, ми співпрацюватимемо і добиватимемося, щоб сюди заходили субвенції та інвестиції», – так само дипломатично вималював перспективу нардеп.

Зрозуміло, що люди, які прийшли на зустріч (а організатори називають цифру 1,5 тисячі чоловік) невдоволені тим, що почули: були і крики «ганьба», й емоційні та досить аргументовані виступи місцевих жителів за окрему ОТГ на Арабатській Стрілці, й натяки, що результати голосування на останніх виборах у парламент були для обраного народного депутата кредитом довіри, який треба виправдовувати.

Однак після дискусії голові ОДА все ж вручили картину місцевого художника і кружку з логотипом, всі разом сфотографувалися.

Як і хто захищатиме позицію громади, якщо Кабмін не підтримає утворення ОТГ на Арабатській Стрілці? «У нас за Конституцією є багато законних методів і способів доводити свою правоту. Переступати через закон ніхто не буде», – не менш дипломатично, аніж нардеп та голова ОДА, прокоментував для Укрінформу наміри сільський голова Віктор Плохушко.

Ірина Староселець, Щасливцеве