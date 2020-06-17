У Маріуполі зі 113 захворілих на COVID-19 одужав уже 101 пацієнт

У Маріуполі Донецької області від початку епідемії коронавірусу вже одужав 101 зі 113 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19.

Про це 17 червня повідомили в Маріупольській міській раді.

"На сьогодні в місті зареєстровано 113 лабораторно підтверджених випадків захворювання. 101 пацієнт одужав", - йдеться у повідомленні.

У міськраді додали, що за весь час епідемії у Маріуполі зареєстрований один летальний випадок.

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Також повідомляється, що наразі на лікуванні знаходиться 16 осіб, у тому числі з вже підтвердженим діагнозом - 12 пацієнтів, з підозрою - 4.

На дослідження в референс-лабораторію відправлено 83 проби. Центрами первинної медико-санітарної допомоги забезпечено медичний нагляд за 86 особами, що контактували з пацієнтами з підозрою і хворими COVID-19, і 12 жителями, які прибули з-за кордону.

"Всі вони знаходяться на самоізоляції", - констатували в міськраді.

Як повідомлялося, в Україні станом на 17 червня лабораторно підтверджено 33 234 випадки зараження коронавірусом, з них за добу 758.

У Донецькій області з дня оголошення карантину зареєстровано 338 випадків коронавірусної хвороби, з них 8 летальних, 155 людей одужали.