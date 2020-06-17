Денісова заявила про поліпшення ситуації із COVID-19 у тюрмах

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова повідомила про поліпшення безпекової ситуації у місцях несвободи щодо дотримання правил захисту від коронавірусної інфекції.

Про це омбудсмен повідомила в ефірі телеканалу "Рада".

"Ситуація покращилась стосовно цього. Коли ми починали робити на початку квітня перші візити, місця несвободи, перш за все я маю на увазі слідчі ізолятори, колонії для виконання покарань — були майже не забезпечені ані масками, ані рукавичками, іншими засобами індивідуального захисту", - зазначила вона.

Денісова зауважила, що Офіс Уповноваженого щодня проводив моніторингові візити без попереджень до місць несвободи по всій країні.

"Треба сказати, що ситуація покращується і, думаю, що той контроль, який здійснюється Уповноваженим в рамках національного превентивного механізму надає нам можливість говорити, що все-таки немає такого розповсюдження коронавірусу у нас", - додала омбудсмен.

Разом з тим Денісова зауважила, що в геріатричних установах та психіатричних лікарнях і дитячих закладах продовжують фіксувати випадки захворювання, а тому вона щодня тримає цю ситуацію на контролі.

Як повідомляв Укрінформ, 7 квітня Денісова заявила, що у Лук'янівському СІЗО в Києві не виконують план протиепідемічних заходів для запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема вона повідомила про відсутність графіку дезінфекції приміщень та про відсутність на робочому місці медпрацівника. Згодом Офіс генпрокурора порушив кримінальну справу за цією заявою.

У квітні також з’явилася інформація, що в одній з пенітенціарних установ західного регіону України двом працівникам підтвердили діагноз коронавірус.

15 квітня коронавірус діагностували в однієї із затриманих, яка перебувала в СІЗО у Чернівцях.

5 червня Денісова повідомила, що в Кропивницькій виправній колонії помер в’язень, у якого діагностували коронавірус.