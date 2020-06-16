У політв’язня Кияшка “здає” здоров’я у колонії РФ - його перевели до санчастини

Громадянина України Ігоря Кияшка, який відбуває термін у ІК-11 в Нижньогородській області за звинуваченням у «військовій контрабанді» і «шпигунстві», через погіршення стану здоров'я у понеділок було переведено у санчастину.

Про це розповіла кореспондентові Укрінформу дружина українця Марина Кияшко.

«Приблизно тиждень тому стан здоров'я чоловіка погіршився. І вчора, в понеділок, його перевели в санчастину, почали робити уколи», - розповіла Кияшко.

За її словами у чоловіка високий артеріальний тиск, головні болі, а також тромбофлебіт (останній діагноз було поставлено вже в ув'язненні). Марина Кияшко також зазначила, що український омбудсмен Людмила Денісова тримає ситуацію з її чоловіком на контролі і в разі ненадання йому своєчасної медичної допомоги звертається до російської сторони.

Як повідомлялося, громадянина України Ігоря Кияшка затримали в Нижньому Новгороді 10 квітня 2018 року. Колишнього працівника МВС України, а нині практикуючого адвоката звинуватили в шпигунстві та спробі контрабанди деталей військових літаків.

Дружина Кияшка пояснювала, що чоловік поїхав до Нижнього Новгорода за ліками для трирічного сина, у якого стався рецидив золотистого стафілокока.

Наприкінці грудня 2018 року в Нижньому Новгороді обласний суд засудив Кияшка до восьми років колонії суворого режиму. Громадянин України визнав, що намагався купити лопаті від двигуна РД-33, але спростував звинувачення в шпигунстві. За його словами, секретні документи йому підкинули під час затримання.

14 квітня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що засуджений Ігор Кияшко страждає від високого артеріального тиску і головного болю, при цьому його звернення щодо надання йому медичної допомоги були проігноровані адміністрацією колонії.