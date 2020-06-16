До українського політв’язня в Росії Марченка не пускають консула

Російський суд відмовив українському консулу в доступі до політв’язня в РФ Олександра Марченка, який перебуває в СІЗО-5 у Краснодарі в очікуванні вироку за звинуваченнями у "військовій контрабанді" та "шпигунстві".

Про це повідомила у Facebook з посиланням на консула України в Ростові-на-Дону дружина політв’язня Катерина Марченко.

"Ввечері дізналася від Тараса Малишевського - генерального консула України в Ростові-на-Дону, що Краснодарський крайовий суд відмовив Генконсульству у наданні згоди на відвідання мого чоловіка - Марченка Олександра, безпідставно мотивуючи необхідністю додаткового узгодження такого дозволу з МЗС РФ та власне ставлячи під сумнів "бажання" самого Олександра зустрітися з українським консулом", - пише Марченко.

Вона також висловила велику вдячність українському дипломату за увагу до її чоловіка та за моральну підтримку родини.

Як повідомлялося, 17 грудня 2018 року українця Олександра Марченка затримало "МДБ ДНР". Після двох місяців перебування в ізоляторі "МДБ ДНР", Марченка доставили на кордон України та РФ і передали представникам ФСБ Росії. Ще майже два з половиною місяці його утримували за допомогою адміністративних арештів у депортаційному центрі Краснодарського краю РФ. Кримінальну справу проти Марченка порушили лише 30 квітня 2019 року. Після цього Олександра помістили в слідчий ізолятор, звинувативши в приготуванні до придбання і незаконного переміщення з території Росії продукції військового призначення (ч. 1 ст. 30 КК, ч. 1 ст. 226.1 КК) та шпигунстві (ст. 276 КК РФ).

Як пояснюють близькі Марченка, у 2014 році він відвіз свою машину на СТО в Донецьку. Через початок російської агресії та війни не зміг забрати транспорт з ремонту. У грудні 2018 року Марченку зателефонував знайомий, який сказав, що начебто людина, яка незаконно їздила на його машині, втекла з Донецька, тому є можливість приїхати в місто і повернути машину. Близькі українського громадянина стверджують, що свідчення з нього вибивалися тортурами.

У грудні 2019 року Правозахисний центр "Меморіал" визнав українця Марченка політв'язнем.

На цей час Марченко очікує вироку в СІЗО-5 Краснодара. Суд іде в закритому режимі.