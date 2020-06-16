До українського політв’язня в Росії Марченка не пускають консула

До українського політв’язня в Росії Марченка не пускають консула

Укрінформ
Російський суд відмовив українському консулу в доступі до політв’язня в РФ Олександра Марченка, який перебуває в СІЗО-5 у Краснодарі в очікуванні вироку за звинуваченнями у "військовій контрабанді" та "шпигунстві".

Про це повідомила у Facebook з посиланням на консула України в Ростові-на-Дону дружина політв’язня Катерина Марченко.

"Ввечері дізналася від Тараса Малишевського - генерального консула України в Ростові-на-Дону, що Краснодарський крайовий суд відмовив Генконсульству у наданні згоди на відвідання мого чоловіка - Марченка Олександра, безпідставно мотивуючи необхідністю додаткового узгодження такого дозволу з МЗС РФ та власне ставлячи під сумнів "бажання" самого Олександра зустрітися з українським консулом", - пише Марченко.

Вона також висловила велику вдячність українському дипломату за увагу до її чоловіка та за моральну підтримку родини.

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Як повідомлялося, 17 грудня 2018 року українця Олександра Марченка затримало "МДБ ДНР". Після двох місяців перебування в ізоляторі "МДБ ДНР", Марченка доставили на кордон України та РФ і передали представникам ФСБ Росії. Ще майже два з половиною місяці його утримували за допомогою адміністративних арештів у депортаційному центрі Краснодарського краю РФ. Кримінальну справу проти Марченка порушили лише 30 квітня 2019 року. Після цього Олександра помістили в слідчий ізолятор, звинувативши в приготуванні до придбання і незаконного переміщення з території Росії продукції військового призначення (ч. 1 ст. 30 КК, ч. 1 ст. 226.1 КК) та шпигунстві (ст. 276 КК РФ).

Як пояснюють близькі Марченка, у 2014 році він відвіз свою машину на СТО в Донецьку. Через початок російської агресії та війни не зміг забрати транспорт з ремонту. У грудні 2018 року Марченку зателефонував знайомий, який сказав, що начебто людина, яка незаконно їздила на його машині, втекла з Донецька, тому є можливість приїхати в місто і повернути машину. Близькі українського громадянина стверджують, що свідчення з нього вибивалися тортурами.

У грудні 2019 року Правозахисний центр "Меморіал" визнав українця Марченка політв'язнем.

На цей час Марченко очікує вироку в СІЗО-5 Краснодара. Суд іде в закритому режимі.

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