Львівську облорганізацію "Слуги народу" очолив голова ОДА

Львівську обласну організацію партії "Слуга народу" очолив голова Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький.

Про це повідомив сам Козицький у Facebook.

"Рішення про моє призначення керівником Львівського обласного осередку партії «Слуга народу» ухвалили члени обласної партійної організації під час конференції регіонального партійного осередку, мою кандидатуру також затвердила вища рада партії", - наголосив голова ОДА.

Він підкреслив, що спілкувався з Президентом, з лідерами партії й повністю поділяє їхнє бачення на розвиток країни: здоровий прагматизм, мінімум популізму, закон понад усе.

"І тому я ухвалив рішення влитися в партію «Слуга народу» й очолити процес її творення на Львівщині як політик і державний діяч", - заявив він.

За словами Козицького, чиновники й політики повинні дійсно стати слугами свого народу. Вони повинні усвідомити, що їх наймає на роботу народ і платить їм за роботу гроші. "Саме таке розуміння політичного процесу в партії «Слуга народу», - впевнений голова ОДА.

Як повідомлялося, на посаду голови Львівської ОДА 39-річний львівський бізнесмен Максим Козицький був призначений Володимиром Зеленським у лютому 2020 року.

У другому турі президентських виборів 21 квітня 2019 року Львівська область стала єдиною областю України, де перемогу отримав суперник Володимира Зеленського - п’ятий президент України Петро Порошенко.

На позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня Львівщина була одним із трьох регіонів, де партія "Слуга народів" не перемогла, пропустивши на першу місце партію "Голос".