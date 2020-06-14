У пункті пропуску "Шегині" зменшилася черга

Кількість осіб у пункті пропуску “Шегині”, котрі очікують на перетин українсько-польського кордону, зменшилася.

Про це інформують у Державній прикордонній службі України.

“Станом на 18.00 кількість людей, які очікують на перетин українсько-польського кордону, зменшилася”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, з українського боку наразі немає обмежень, пов’язаних з карантином для громадян, які прямують за кордон, а Державна прикордонна служба робить усе можливе, аби забезпечити безперебійний пропуск громадян через державний кордон, в тому числі і в пішому пункті пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею.

Наразі прикордонники оформляють близько 70 людей на годину та понад 3 тисяч на добу.

Проте, інформують прикордонники, після проходження прикордонного оформлення люди застрягають перед польським пунктом пропуску “Медика”, де у зв’язку з карантином контрольні процедури польською стороною проводяться значно повільніше.

“Співробітники Держприкордонслужби постійно інформують польських колег і звертаються з проханням пришвидшити оформлення осіб, які прямують до Польщі. Тільки сьогодні з боку українських прикордонників було майже десять таких звернень”, - зазначають у Держприкордонслужбі.

Як повідомлялося, раніше у пункті пропуску «Шегині» близько 400 осіб очікували на перетин кордону з Республікою Польща.

Аби люди, які стоять у черзі, змогли перепочити, сховатися від спеки чи дощу, 13 червня у пункті пропуску «Шегині» співробітники Головного Управління ДСНС у Львівській області розгорнули каркасні намети, а органи місцевої влади забезпечили доставку питної води.