Черги на пункті пропуску "Шегині": рятувальники встановили намети
Про це у Facebook повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
"Для людей, які змушені годинами просто неба очікувати перетинання кордону в Польщу, на єдиному пішому переході на цій ділянці, покращили умови перебування...у пункті пропуску "Шегині" співробітники Головного Управління ДСНС у Львівській області розгорнули каркасні намети, в яких громадяни, котрі очікують на оформлення суміжною стороною, зможуть перепочити, сховатися від спеки чи дощу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що органи місцевої влади забезпечили доставку до пункту пропуску питної води.
Як повідомлялося раніше, останніми днями в черзі на оформлення польською стороною в "Шегинях" накопичується по кілька сотень осіб, які годинами чекають на перетин кордону.
Тепер очікування людей стане трохи комфортнішим.
Фото: ДПСУ