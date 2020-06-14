Черги на пункті пропуску "Шегині": рятувальники встановили намети

У пішохідному пункті пропуску "Шегині" встановили каркасні намети, де люди, очікуючи оформлення перетину кордону з Польщею, можуть перепочити, сховатися від дощу чи спеки.

Про це у Facebook повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

"Для людей, які змушені годинами просто неба очікувати перетинання кордону в Польщу, на єдиному пішому переході на цій ділянці, покращили умови перебування...у пункті пропуску "Шегині" співробітники Головного Управління ДСНС у Львівській області розгорнули каркасні намети, в яких громадяни, котрі очікують на оформлення суміжною стороною, зможуть перепочити, сховатися від спеки чи дощу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що органи місцевої влади забезпечили доставку до пункту пропуску питної води.

Як повідомлялося раніше, останніми днями в черзі на оформлення польською стороною в "Шегинях" накопичується по кілька сотень осіб, які годинами чекають на перетин кордону.

Тепер очікування людей стане трохи комфортнішим.

Фото: ДПСУ