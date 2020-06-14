У пункті пропуску "Шегині" близько 400 осіб чекають на перетин кордону з Польщею

У пункті пропуску «Шегині» близько 400 осіб очікують на перетин кордону з Республікою Польща.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

"Станом на 11:00 14 червня в пункті пропуску «Шегині», що у Львівській області, зібралося близько чотирьох сотень осіб, які очікують на перетин кордону з Республікою Польща", - зазначається у повідомленні.

Люди в черзі скаржаться, що час очікування становить до 10 годин без умов дотримання соціальної дистанції та без можливості вирішення елементарних санітарно-гігієнічних проблем.

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Як повідомляв Укрінформ, аби люди, які стоять у черзі, змогли перепочити, сховатися від спеки чи дощу, 13 червня у пункті пропуску «Шегині» співробітники Головного Управління ДСНС у Львівській області розгорнули каркасні намети, а органи місцевої влади забезпечили доставку питної води.