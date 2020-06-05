На Донеччині на COVID-19 захворів ще один лікар

У Донецькій області за минулу добу на COVID-19 захворів ще один лікар з Маріуполя, загалом з початку карантину в регіоні було зареєстровано 42 хворих медпрацівника.

Про це на пресбрифінгу в Краматорську заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Маріуполі на COVID-19 захворів лікар, який вже дві доби знаходився на лікарняному з приводу гострого респіраторного захворювання», - сказав Педенко.

В ОДА нагадали, що загалом з моменту реєстрації хворих на COVID-19 в Донецькій області зареєстровано 42 хворих медпрацівника, більшість з них, а саме 35 осіб, з Маріуполя.

На сьогодняшній день вже одужало 39 медичних працівників, інші продовжують лікування.

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 25 964 випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11 372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нові випадки.

У Донецькій області з дня оголошення карантину зареєстровано 195 випадків коронавірусної хвороби, з них 5 летальних, 112 людей одужали.