На Буковині від коронавірусу одужали вже більше тисячі людей

У Чернівецькій області за минулу добу виявили 32 нові випадки зараження коронавірусом, водночас 36 осіб одужали.

Про це повідомили у Чернівецькій облдержадміністрації.

"36 буковинців сьогодні (2 червня - ред.) одужали від COVID-19. Вони двічі отримали негативний результат тесту", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, загалом 1017 буковинців здолали недугу.

Водночас повідомляється, що за минулу добу на Буковині виявили 32 нові випадки зараження коронавірусом. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області становить 3442 особи.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 823 випадки COVID-19, зокрема за добу 483.