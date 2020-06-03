На Львівщині знайшли авіапарк безпілотників, якими могли переправляти контрабанду

У Львівській області виявили 10 безпілотних літальних апаратів, які, ймовірно, використовувалися для незаконного переміщення через кордон контрабандних сигарет.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Безпілотні літальні апарати літакового та мультикоптерного типів знайшли під час проведення заходів у рамках кримінального провадження про незаконні оборудки з акцизними марками (ч. 1 ст. 199 ККУ)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, безпілотники було виявлено під час обшуків у місцях можливого зберігання контрафактних підакцизних товарів та засобів їх незаконного переміщення через кордон.

Прикордонники виявили авіапарк безпілотників / Фото: dpsu.gov.ua

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У відомстві вказують, що прикордонники дедалі частіше виявляють спроби незаконного переміщення товарів, зазвичай сигарет, за допомогою безпілотників.

З початку року на кордоні затримали ще 12 таких дронів.