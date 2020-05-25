Правоохоронці ліквідували контрабандний канал ввезення прекурсорів

Правоохоронці ліквідували контрабандний канал ввезення в Україну прекурсорів під виглядом спортивного харчування.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 повідомлено про підозру мешканцю м. Дніпро в організації контрабандного ввезення в Україну авіаційним шляхом прекурсорів у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, громадянин упродовж 2019 року особисто та за участі кур’єрів ввозив з Єгипту до України значні партії "псевдоефедрину" - прекурсору, який використовується для виготовлення психотропних речовин.

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Прекурсори ввозилися під виглядом спортивного харчування у спеціальних ємкостях та в банках з-під кави. За оперативними даними, учасники схеми щомісяця поставляли в Україну до 10 кг "спортивного харчування".

"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Заходи з встановлення інших осіб, причетних до злочину, тривають", - зазначають в ОГП.

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Досудове розслідування здійснюється слідчими Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві за підтримки Державної прикордонної служби України та під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6.

Фото: gp.gov.ua