Масштабну схему незаконного переправлення гуртових партій вартісної деревини до країн Євросоюзу блокувала Служба безпеки України у Закарпатській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«За даними слідства, протиправні поставки організувала одна з регіональних компаній, що спеціалізується на продажі лісоматеріалів за кордон. Попри мораторій на вивезення з України необробленої деревини, фірма нелегально продавала ліс цієї категорії іноземним замовникам. Аби уникнути викриття, експортер вносив до митної декларації дані, що не відповідали реальному виду та якості сировини. За попередніми підрахунками, за цією схемою зловмисники планували вивезти за кордон сировини майже на 1 мільйон гривень», - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюється її остаточна вартість та об’єми.

Водночас, днями на пункті пропуску «Дякове» СБУ попередила чергову нелегальну поставку за кордон. У чотирьох вантажних автомобілях зловмисників, які прямували до Європи, правоохоронці виявили партію необробленої деревини загальним об’ємом 176 кубічних метрів.

На Закарпатті блокували масштабну контрабанду лісу до Євросоюзу

Відкрито кримінальне провадження за ст. 201-1 (переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивезення за межі митної території України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до контрабанди лісу. Наразі вирішується питання про вилучення транспортних засобів та нелегальної деревини.

Операція з викриття та блокування контрабанди проводилася під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.