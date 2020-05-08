Чиновник Фонду гарантування “наварив” мільйони під час ліквідації банку - СБУ

Служба безпеки України викрила колишнього уповноваженого від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на розтраті мільйонів гривень банку «АКБ «Капітал», який перебував у стадії ліквідації.

Про це повідомляє СБУ.

"Правоохоронці встановили, що посадовець мав повну інформацію про заборгованість кредиторів перед банком. Проте в "окремих" випадках він у документах її не відображав. Через дії чиновника з низки об’єктів заставного майна були незаконно зняті обтяження та заборона на відчуження. Це призвело до фактичної втрати цих активів для банку. Державі, в особі Фонду гарантування вкладів, було завдано збитки на суму понад 5 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

7 березня колишньому уповноваженому Фонду гарантування вкладів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Викриття зловмисника проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва за сприяння Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Триває досудове слідство