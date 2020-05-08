СБУ викрила ексначальника військового складу, який торгував набоями із зони ООС

На Чернігівщині СБУ викрила колишнього начальника артилерійського складу, який налагодив торгівлю боєприпасами, вивезеними з зони ООС.

Про це повідомляє пресгрупа управління СБУ в Чернігівській області.

"Співробітники Управління СБ України в Чернігівській області викрили колишнього начальника складу артилерійського озброєння однієї з військових частин, який намагався налагодити продаж боєприпасів, нелегально вивезених з району проведення ООС. Покупців фігурант підшукував через особисті зв'язки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, спочатку оперативники задокументували продаж колишнім військовим партії набоїв калібру 7,62 мм, а потім затримали його на території військової частини - там він намагався продати понад 300 набоїв до автомата.

Читайте також: Канал збуту зброї із зони ООС перекрили у Києві

Вилучені боєприпаси передали на експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство. Перевіряється можлива причетність до злочину інших військовослужбовців.