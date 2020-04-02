Канал збуту зброї із зони ООС перекрили у Києві

Столичні правоохоронці ліквідували канал збуту вогнепальної зброї та засобів ураження із зони ООС.

Про це у Facebook інформує пресслужба столичної прокуратури.

«У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці провели дві оперативні закупівлі. Під час першої закупівлі правоохоронцями придбано пістолет «Макарова», глушник до пістолета, магазин, споряджений набоями, та набої калібру 9 мм», - ідеться в повідомленні.

Під час другої оперативної закупівлі правоохоронці придбали гранатометні постріли, підствольний гранатомет ГП-25, автомат АК-47 зі спорядженим магазином, а також набої.

Як зазначається, спецоперація затримання торговця зброєю відбулася 31 березня. Ним виявився 47-річний раніше судимий чоловік, який перебуває на іспитовому терміні. Під час обшуку його автомобіля вилучили 45 бойових патронів калібру 7,62 мм, один патрон калібру 15,5 мм, ВОГ-17М та дві тротилові шашки.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають, установлюються інші особи, причетні до налагодження каналу збуту зброї та боєприпасів.