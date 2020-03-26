Служба безпеки України виявила у Луганській області сім місць незаконного зберігання військових засобів ураження.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Зі схованки, облаштованої на околицях міста Щастя, правоохоронці вилучили 61 постріл до реактивних гранатометів різних модифікацій, міну 120 мм, чотири підривачі до протитанкових мін і артилерійських снарядів, а також понад 1100 одиниць набоїв різного калібру", - йдеться у повідомленні.

Виявлені засоби ураження зберігалися у покинутому бліндажі та були у бойовому стані.

Зазначається, що у підвальному приміщенні багатоповерхівки у Лисичанську, а також поблизу селищ Біла Гора і Мирна Долина Попаснянського району співробітники СБУ виявили ще 6 схованок з військовими засобами ураження.

Зі схронів правоохоронці вилучили малогабаритний реактивний вогнемет МРО-А російського виробництва, гранатомет РПГ-18, тридцять п’ять гранатометних пострілів ВОГ-25 та ВОГ-25П і сім гранат. Також виявлено стартовий двигун до гранатомета ПГ-7, шість запалів для гранат та велику кількість набоїв до стрілецької зброї.

На Луганщині виявили схрони з арсеналом гранатометних пострілів та вогнеметом // Фото: СБУ

За даними слідства, місця незаконного зберігання зброї та боєприпасів обладнав мешканець Лисичанська. Наразі фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.