РПГ, кулемети та набої: на блокпосту “Лисичанськ-Бахмут” затримали автобус зі зброєю

Правоохоронці затримали на блокпосту "Лисичанськ-Бахмут" мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів.

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

«Луганщина: На блокпосту «Лисичанськ-Бахмут» правоохоронці затримали мікроавтобус із арсеналом зброї та боєприпасів», - йдеться у повідомленні.

На блокпосту "Лисичанськ-Бахмут" затримали мікроавтобус з арсеналом зброї/Фото: МВС

Зокрема, під час перевірки авто «Volkswagen Transporter» було виявлено 3 РПГ-7, кулемет ПКТ і «Утес», 5 РПК, близько 2500 набоїв калібру 7,62 мм та понад 1000 набоїв калібру 5,45 мм.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють походження зброї, її призначення та кінцеву точку доставки.

Із особами, які перебували в транспортному засобі, спілкуються слідчі.