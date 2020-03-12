За три місяці на Донбасі загинули троє цивільних, ще 17 поранені - місія ООН

За останні три місяці на сході України двоє цивільних чоловіків загинули, ще 17 цивільних осіб поранені.

Це вдвічі менше порівняно з попереднім звітним періодом, заявила голова місії Матільда Богнер під час презентації доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У період із середини листопада 2019 року до середини лютого 2020 року УВКПЛ (Управління Верховного комісара ООН з прав людини - ред.) зафіксувало, що двоє цивільних чоловіків загинули, а 17 цивільних осіб поранені (13 чоловіків, 3 жінки та один хлопчик). Це на 55% менше, ніж кількість жертв цивільних за попередні три місяці", - зазначила Богнер.

При цьому голова місії зазначила, що у 2019 році кількість жертв серед цивільного населення була найнижчою за весь період конфлікту - 27 загиблих та 140 поранених. "Це на 41% менше, ніж у 2018 році, коли загинули 55 осіб і було поранено 226", - додала вона.

Богнер також наголосила, що з початку конфлікту загальна кількість загиблих серед цивільного населення сягнула 3350 осіб, а понад 7 тисяч зазнали поранення.