Луганщина отримала експрес-тести та реактиви для діагностики на Covid-19

Луганщина отримала достатній пакет обладнання й реактивів, який дає змогу проводити повний спектр досліджень щодо можливого ураження людей коронавірусом.

Про це на брифінгу в Луганській облдержадміністрації поінформував очільник області Сергій Гайдай, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми, нарешті, отримали тести для визначення інфекції. Сьогодні буде проведений розподіл і розвезення по лікарнях. Також ми отримали захисні костюми. На цьому тижні ми в тестовому режимі запускаємо нашу лабораторію. Плануємо у вівторок–середу на наступному тижні завершити її тестування, і робитимемо діагностику тих тестів уже безпосередньо в нас», - зазначив Гайдай.

Загалом прийшло 5 тисяч, які сьогодні розподілять по лікарнях. Також отримали реактиви, для того, аби досліджувати тести в лабораторії. Крім того, отримали більш потужні тести полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) – 18 коробок по 96 тестів у кожній.

На сьогодні в області є три випадки підозри на захворювання, але вони не підтверджені.

«Одна людина – заробітчанин, який взагалі проживає на непідконтрольній території, але оскільки КПВВ закрите, повернутись додому він не може і поміщений на обсервацію. Про всяк випадок узяли в нього всі проби, відправили до Києва і чекаємо на результати», - сказав очільник області.

Ще стосовно двох людей є підозра на вірус, але перші тести дали негативні результати. Проте вирішено провести повторні тести. Відповідь має надійти найближчими днями.

Подолати епідемію допомагають бізнес-структури, причому деякі – анонімно. Наприклад, після вчорашньої розмови з одним із бізнесменів уже сьогодні по 220 тисяч гривень отримали три лікарні в Сєвєродонецьку, Лисичанську та Кремінній, а четверта, головна інфекційна, в Рубіжному – 300 тисяч.

Наступного тижня має відбутись передача 20 апаратів штучної вентиляції легенів – додатково до 114, які вже є в області (з яких у робочому стані – не менше 86). У тому ж Рубіжному взятий в оренду невеличкий готель, в якому житимуть 14 або 15 лікарів, залучених для роботи в інфекційні лікарні на випадок швидкого поширення інфекції.

Всі "швидкі" забезпечені захисними костюмами, так само як і лікарні, де діють інфекційні відділення.

Фото: loga.gov.ua