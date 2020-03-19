Луганська ОДА виділила ще два мільйони на придбання експрес-тестів і захисних костюмів
Відповідне розпорядження видав голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, повідомила пресслужба Луганської ОДА.
«Щоб захистити громадян, ми маємо, насамперед, убезпечити медичних працівників. Тому терміново з обласного бюджету виділяємо по 100 тис. гривень кожному району та по 200 тис. гривень містам обласного значення. Ці кошти підуть на закупівлю експрес-тестів та додаткової партії одноразових захисних костюмів», - цитує пресслужба заяву Гайдая.
Зазначається, що ще 200 тис. гривень напередодні були виділені на придбання засобів індивідуального захисту для бригад швидкої допомоги.
Зазначені кошти території отримають як субвенцію з обласного бюджету.
Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.
За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.
За даними МОЗ України, станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 218 815 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8810 людей померли та 84 114 осіб одужали.
Фото: loga.gov.ua