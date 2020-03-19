Луганська ОДА виділила ще два мільйони на придбання експрес-тестів і захисних костюмів

З бюджету Луганської області буде виділено як субвенцію два мільйони гривень на закупівлю експрес-тестів на коронавірус та додаткової партії одноразових захисних костюмів.

Відповідне розпорядження видав голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, повідомила пресслужба Луганської ОДА.

«Щоб захистити громадян, ми маємо, насамперед, убезпечити медичних працівників. Тому терміново з обласного бюджету виділяємо по 100 тис. гривень кожному району та по 200 тис. гривень містам обласного значення. Ці кошти підуть на закупівлю експрес-тестів та додаткової партії одноразових захисних костюмів», - цитує пресслужба заяву Гайдая.

Зазначається, що ще 200 тис. гривень напередодні були виділені на придбання засобів індивідуального захисту для бригад швидкої допомоги.

Зазначені кошти території отримають як субвенцію з обласного бюджету.

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Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.

За даними МОЗ України, станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 218 815 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8810 людей померли та 84 114 осіб одужали.

Фото: loga.gov.ua