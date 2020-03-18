Санаторій на Луганщині для заражених коронавірусом зможуть підготувати за пів доби

Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай прокоментував побачене журналістами в санаторії «Привілля», визначеному як об’єкт обсервації.

Відеоролик з коментарем очільника області кореспонденту Укрінформу наданий Департаментом масових комунікацій ЛОВЦА.

«Те, що побачили сьогодні журналісти в санаторії, в першу чергу, – це приміщення. Головне – приміщення повністю пристосоване для прийому людей. Те, що там, через борги державного підприємства, поки що відключені вода, тепло, електрика – це все під’єднується протягом однієї доби. Якщо нам треба буде відправити на обсервацію людей – за п’ять хвилин туди під’їдуть фахівці, і поки вони підключатимуть воду, електрику і таке інше – приміщення будуть прогріті тепловими гарматами», - зазначив Гайдай.

Він запевнив, що достатньо буде пів доби, аби привести санаторій до робочого стану.

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Як уже повідомлялось, для розміщення людей з підозрою на захворювання коронавірусом було призначено санаторій-профілакторій «Привілля» під Лисичанськом, який є структурним підрозділом ПАО «Лисичанськвугілля».

Сьогоднішній виїзд групи журналістів на об’єкт організувала саме обласна адміністрація. Але, як з’ясувалось, через борги за світло, тепло і таке інше, санаторій був відключений від комунальних послуг.

Фото: loga.gov.ua та з відкритих джерел