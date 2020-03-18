Старобільська райлікарня отримала медобладнання для протидії коронавірусу

Старобільська центральна районна лікарня одержала переносний дихальний апарат, 4 пульсоксиметри і 2 мішки Амбу (портативні апарати ШВЛ).

Про це повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«Лікарня отримала державну поставку медичного обладнання в рамках підготовки до боротьби з коронавірусом. Так, в лікарню передали один портативний (переносний) дихальний апарат, чотири пульсоксиметри (для вимірювання насичення крові киснем) і два мішки Амбу (для полегшення дихання)», - заявила генеральний директор комунальної установи «Старобільське районне територіальне медичне об’єднання» Галина Горбаченко.

Крім цього, за її словами, в лікарні є вісім дієвих дихальних апаратів у різних відділеннях. Очікується також державна поставка партії медичних масок.

Слід зазначити, що Старобільська лікарня є резервною в області на випадок виявлення коронавірусу. Основні знаходяться у Рубіжному та Лисичанську.

Фото з відкритих джерел