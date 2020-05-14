На Закарпатті зі стріляниною зупинили авто контрабандистів

На Рахівщині стався черговий інцидент між місцевими контрабандистами та прикордонниками Мукачівського прикордонзагону. Під час нього контрабандисти намагалися наїхати на правоохоронців та побили їхнє авто, прикордонникам довелося відстрілюватися.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі Мукачівського прикордонзагону ДПСУ.

“На Закарпатті, щоб зупинити правопорушників, які намагалися автомобілем наїхати на прикордонників, охоронцям кордону довелося стріляти. Інцидент стався учора на Рахівщині на ділянці відповідальності відділу кордону “Ділове” після затримання прикордонниками молодика у гідрокостюмі із шістьма пакунками цигарок біля р. Тиса, якою проходить українсько-румунський кордон”, - розповіли в пресслужбі.

На Закарпатті прикордонники стріляли по авто контрабандистів / Фото: Мукачівський ПЗ ДПСУ

Під час подальших пошукових заходів група реагування охоронців кордону зупинила Volkswagen Golf з іноземними реєстраційними номерами. На вимогу правоохоронців водій відмовився надавати прикордонникам документи для перевірки. У цей час до місця події на великій швидкості під’їхав інший автомобіль Volkswagen Passat, також іноземної реєстрації. Водій Volkswagen Golf різко заскочив у Volkswagen Passat, що під’їхав. Здійснивши спробу наїзду на прикордонний наряд, чоловіки залишили Volkswagen Golf на дорозі та на Volkswagen Passat рушили в сторону села Великий Бичків.

“З метою збереження життя та здоров’я прикордонники здійснили декілька попереджувальних пострілів угору та по колесах авто втікачів. Після цього військовослужбовці продовжили переслідування правопорушників службовим авто, але шлях прикордонникам перегородив автомобіль Toyota Land Criuser. Наряд змушений був зупинитися. Водій позашляховика вибіг і почав завдавати удари по службовому авто прикордонників - розбив лобове скло та пошкодив капот, погрожував фізичною розправою правоохоронцям”, - зазначили в пресслужбі.

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Як з’ясувалося згодом, цей чоловік є батьком одного з молодиків, які причетні до тютюнової контрабанди. У такий спосіб він вирішив зупинити прикордонників, аби дати змогу своєму синові уникнути відповідальності.

Повідомляється, що до місця події прикордонники викликали співробітників Нацполіції, а чоловіка затримали. Згодом правоохоронці затримали і його сина.

Як інформують у ДПСУ, щодо виявлення ознак злочинів, передбачених ст.194 «Умисне знищення або пошкодження майна», ст. 343 «Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу» та ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» КК України направлено повідомлення до ГУ Нацполіції.