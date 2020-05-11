Прикордонники запобігли спробі контрабанди цигарок та виявили її організатора

Прикордонники запобігли спробі контрабанди цигарок та виявили її організатора

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Укрінформ
Чергову спробу тютюнової контрабанди припинили прикордонники Мукачівського загону на ділянці відділу прикордонної служби "Яблунівка".

Про це йдеться у повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

"Військовослужбовці головного оперативно-розшукового відділу, відділу внутрішньої та власної безпеки, а також військовослужбовці спецпідрозділу Мукачівського прикордонного загону викрили спробу незаконного переміщення через українсько-румунський кордон 38 пакунків тютюнових виробів", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією прикордонників, організатора незаконної оборудки вдалось упіймати на гарячому. Зокрема, задокументовано факт надання громадянином України неправомірної вигоди у розмірі 250 доларів США військовослужбовцю відділу прикордонної служби «Яблунівка» за те, щоб той посприяв у переміщенні через кордон партії тютюнових виробів.

У виявлених пакунках було 19 050 пачок сигарет.

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Тютюнові вироби доправили до прикордонного підрозділу та згодом передадуть співробітникам ДФС.

Стосовно громадянина, який намагався надати хабаря прикордоннику, тривають невідкладні слідчі дії.

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