Житомир відновив залізничне сполучення за двома напрямками

Залізничний вокзал Житомира у рамках пом’якшення карантину відновив транспортне сполучення з Коростенем та Фастовом.

Про це інформує Житомирська міська рада.

«Згідно розкладу руху «Південно-Західної залізниці», на Житомирській залізниці відновлено курсування за двома напрямками: «Житомир-Фастів» та «Житомир-Коростень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через послаблення карантину з 1 червня на Житомирщині відновлено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому), а також міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом між регіонами.

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Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині 1 червня послабили карантинні обмеження, дозволивши міжобласне та міжнародне транспортне сполучення та роботу закладів фізкультури і спорту.

Наразі в області підтверджено 776 випадків COVID-19, 450 людей одужали, 14 померли.

Станом на 2 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 340 випадків COVID-19. Загалом одужало 10 078 людей, померло – 727 людей. За добу зафіксовано 328 нових випадків.