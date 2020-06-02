У Чернігові можуть повернутись до жорстких карантинних обмежень

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив про зростання захворюваності на коронавірус у місті та ризик повернення до жорстких обмежувальних заходів.

Про це він сказав на нараді в мерії 2 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Чернігові іде значне зростання захворюваності на COVID-19, і з цим не треба жартувати. Сьогодні наше недбальство може призвести до того, що вже в червні ми знову повернемося до посилення карантинних заходів: зупинки малого бізнесу, транспорту, економіки - всього "букету" неприємних речей, які несе з собою карантин. Отоді нам точно вже буде коронавірус - усім", - сказав Атрошенко.

Він повідомив, що повертається до системного носіння маски, передусім на різного роду зібраннях, і закликав до цього своїх колег.

Як поінформував на нараді начальник міського управління охорони здоров’я Владислав Кухар, на сьогодні в Чернігові зареєстровано 68 випадків інфікування COVID-19, з них 5 - у дітей різного віку. У другій половині травня кількість нових випадків, виявлених за тиждень, зросла утричі - з 7 до 20. Станом на 22 травня у місті налічувалося лише 30 інфікованих.

"З такими темпами у нас є ризик, що ми можемо перевищити максимально допустимий бар’єр, визначений законодавством", - зазначив посадовець.

За його словами, медичну допомогу в стаціонарі отримують 13 пацієнтів, амбулаторно лікуються 36, 19 - одужали. Із загальної кількості інфікованих 28 людей, у тому числі діти, переносять хворобу безсимптомно. Всі вони - з числа контактних осіб.

Кухар запевнив, що хворі на коронавірус, які лікуються в умовах стаціонару (у більшості - пневмонія), забезпечені усім необхідним (від харчування - до медпрапаратів) і за власний кошт нічого не купують. Медикам 300% надбавки за квітень виплатили за рахунок місцевого бюджету, оскільки з державного кошти поки що не надійшли.

Як повідомлялося, станом на 2 червня в Україні 24 340 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 727 летальних, 10 078 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 328 нових випадків.