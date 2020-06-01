У Житомирській лікарні на COVID-19 захворіли 19 медпрацівників та 7 пацієнтів

У Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О.Ф. Гербачевського, де минулого тижня зафіксували спалах коронавірусу, захворіли 19 медичних працівників та 7 пацієнтів.

Про це на брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні шляхом ПЛР-діагностики виявлено уже інфікування 19 медичних працівників і 7 пацієнтів, які перебували на лікуванні у хірургічному відділенні», - зазначив Суслик.

Він наголосив, що в обласній лікарні на карантин закриті хірургічне і кардіохірургічне відділення, а також відділення інтенсивної терапії №3.

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Загалом на Житомирщині COVID-19 діагностували у 167 медпрацівників, двоє з яких у стані середньої тяжкості перебувають на стаціонарному лікуванні у відділеннях інтенсивної терапії.

На цей час в області підтверджено 742 випадки COVID-19, 422 пацієнти одужали, 14 померло.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня у Житомирській області лікарні коронавірус виявили у 16 медичних працівників, більшість з яких із хірургічного відділення.

В Україні на 1 червня 24 012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 340 нових випадків.