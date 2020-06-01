За добу коронавірус підтвердили у 58 киян

У Києві за останню добу захворювання на COVID-19 підтвердилося у 58 осіб і померло двоє інфікованих.

Про це на брифінгу у понеділок поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість мешканців Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась на 58 людей, з них 11 - медики. За минулу добу у столиці від коронавірусу померли двоє людей, усього за період пандемії - 68 летальних випадків", - сказав Кличко.

Він уточнив, що серед захворілих - 41 жінка віком від 25 до 93 років та 5-річна дівчинка, а також 13 чоловікiв віком від 23 до 61 року і троє хлопчиків – їм 7, 15 і 17 рокiв.

За його словами, одужали за добу 6 людей. Усього коронавірус подолали 654 мешканці столиці.

Кличко поінформував, що найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксували в Подільському районі – 23, у Деснянському - 9 та у Дарницькому – 8 випадків.

Загалом від початку епідемії у столиці були підтверджені 3043 випадки захворювання на COVID-19, зазначив міський голова.

Як повідомлялося, станом на 1 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 012 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 340 нових випадків.