У Вінниці випустили на лінію два тролейбуси власного виробництва VinLine
Про це КП «Вінницька транспортна компанія» повідомила на своїй сторінці у Facebook.
«Чергові вінницькі тролейбуси VinLine вийшли на маршрути міста. Наші транспортники зібрали дві машини. Майстри Вінницької транспортної компанії якісно попрацювали. Тролейбус майже безшумний, низькопідлоговий із зручним салоном», - йдеться у повідомленні.У Вінниці випустили на лінію два тролейбуси власного виробництва
Зазначається, що відтепер у Вінниці на маршрутах працюватимуть шість тролейбусів власного виробництва. Вони економлять до 40% електроенергії порівняно зі старішими моделями і мають опцію автономного ходу на 5 км. Протягом року планувалося випустити п’ять нових машин, утім, через епідемію коронавірусу ці плани компанії довелося скоригувати.
Тим часом вінницька міська влада розглядає можливість запатентувати тролейбуси VinLine і вдосконалити їх, збільшивши можливість їх автономного ходу до 20 км.