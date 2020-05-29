У Вінниці випустили на лінію два тролейбуси власного виробництва VinLine

У Вінниці випустили на лінію два тролейбуси власного виробництва VinLine

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Укрінформ
«Вінницька транспортна компанія» випустила на лінію два тролейбуси власного виробництва VinLine.

Про це КП «Вінницька транспортна компанія» повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Чергові вінницькі тролейбуси VinLine вийшли на маршрути міста. Наші транспортники зібрали дві машини. Майстри Вінницької транспортної компанії якісно попрацювали. Тролейбус майже безшумний, низькопідлоговий із зручним салоном», - йдеться у повідомленні.

У Вінниці випустили на лінію два тролейбуси власного виробництва

Зазначається, що відтепер у Вінниці на маршрутах працюватимуть шість тролейбусів власного виробництва. Вони економлять до 40% електроенергії порівняно зі старішими моделями і мають опцію автономного ходу на 5 км. Протягом року планувалося випустити п’ять нових машин, утім, через епідемію коронавірусу ці плани компанії довелося скоригувати.

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Тим часом вінницька міська влада розглядає можливість запатентувати тролейбуси VinLine і вдосконалити їх, збільшивши можливість їх автономного ходу до 20 км.

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