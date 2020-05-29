У Житомирській області на COVID-19 захворіли 163 медпрацівники та 41 дитина

На Житомирщині коронавірус лабораторно підтвердили у 163 медичних працівників та 41 дитини.

Про це розповіли на брифінгу в Житомирській ОДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На жаль, збільшилася кількість медичних працівників, які захворіли на коронавірус. Станом на сьогодні це 163 медики, а 79 вже одужали», - зазначила заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко.

Як додав начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, коронавірус також виявили у 41 дитини. Наразі троє з них перебувають на стаціонарному лікуванні. Важких серед цієї категорії пацієнтів немає.

Загалом в області на стаціонарному лікуванні перебуває 39 осіб, а 227 – на амбулаторній самоізоляції. Зокрема, 6 людей знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії, двоє з яких – на штучній вентиляції легень.

Як повідомляв Укрінформ, у Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О.Ф. Гербачевського коронавірус виявили у 16 медпрацівників, більшість з яких із хірургічного відділення.

Наразі на Житомирщині підтверджено 693 випадки COVID-19, 413 людей одужали, 14 померли.

Станом на 29 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 811 випадків COVID-19. За добу – 429 нових випадків. Загалом одужало 8 934 людини, а 679 померли.