На Львівщині - новий "антирекорд" із захворюваності на COVID-19

На Львівщині за минулу добу зареєстрували 70 нових випадків інфікування коронавірусом. Це найвищий показник по області від початку епідемії.

Про стан захворюваності повідомляє пресслужба Львівської обласної держадміністрації.

"Підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу за добу у 70 мешканців Львівщини", - йдеться у повідомленні.

При цьому інформують, що 53 особи - зі Львова.

Міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook зазначив, що 70 хворих за добу на Львівщині - це "новий рекорд і поганий дзвіночок для всіх нас". За його словами, сьогодні на сесії міськради голосуватимуться важливі рішення для протидії наслідкам епідемії, зокрема про закупівлю "швидких" та інших необхідних медичних засобів.

За увесь час COVID-19 підтверджено в області у 1513 осіб. У 6038 людей діагноз не підтвердився. Померло 48 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції 335 осіб.

За попередню добу з підозрою на коронавірус госпіталізували 47 осіб, відправлено на самоізоляцію 44 особи, перебувають у стаціонарах 466 хворих.

31 людина перебуває на лікуванні у відділенні реанімації, 6 — на апараті ШВЛ.

Станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19. За добу - 477 нових випадків.