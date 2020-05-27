Червоний Хрест доправив понад 18 тонн будматеріалів на окупований Донбас

Червоний Хрест доправив понад 18 тонн будматеріалів на окупований Донбас

Укрінформ
Через КПВВ «Новотроїцьке» за маршрутом Київ-Донецьк прослідували чотири вантажних автомобілі Міжнародного Комітету Червоного Хреста з понад 18 тоннами будматеріалів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Чотири вантажних автомобілі Міжнародного Комітету Червоного Хреста сьогодні прослідували через КПВВ «Новотроїцьке» за маршрутом Київ-Донецьк», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що понад 18 тонн будматеріалів для відновлення інфраструктури направлені жителям ОРДЛО.

Фото: ДПСУ

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