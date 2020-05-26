Україна в ОБСЄ розповіла про російських чиновників на "посадах" у "ДНР"

Україна поінформувала делегації країн-учасниць ОБСЄ про окремі призначення російських чиновників на посади у так званій "ДНР", включаючи "заступника прем’єр-міністра", "міністра фінансів", "голову ЦВК", "голову верховного суду".

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

"На одному з останніх засідань Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ українська делегація зробила для делегацій країн-учасниць окрему презентацію про високопоставлених російських чиновників, громадян РФ, які, прикриваючись різними непереконливими історіями, залучені до керівництва російськими окупаційними адміністраціями в окремих районах Донецької області – у так званій "ДНР", - заявив він.

За словами дипломата, керівництво РФ, як і російська делегація в ОБСЄ, продовжують заперечувати участь Росії у розпочатому нею міжнародному збройному конфлікті на Донбасі, і саме тому делегація України періодично розповідає на засіданнях ФБС ОБСЄ про пряму участь РФ у конфлікті.

"Ми вже неодноразово надавали під час засідань Форуму інформацію про російських "ихтамнетов" – офіцерів та генералів ЗС РФ, які керують 1-им (Донецьк) та 2-им (Луганськ) армійськими корпусами, які оперативно підпорядковані 8-ій загальновійськовій армії Південного військового округу ЗС РФ. Як і розповідали про так звані силові відомства– "міністерство внутрішніх справ" і "міністерство державної безпеки", якими безпосередньо керують російські МВС та ФСБ. Тепер ми вирішили зробити окремий акцент і на цивільному компоненті російських окупаційних адміністрацій на Донбасі", – заявив заступник глави місії України при ОБСЄ.

Зокрема, українська делегація поінформувала, що з квітня 2019 р. так званим "заступником прем’єр-міністра ДНР" є російський чиновник Володимир Пашков, який до початку війни на Донбасі у 2014 р. був віцегубернатором Іркутської області РФ.

Наприкінці 2015 р. цей громадянин РФ став директором зареєстрованого у Москві "Фонду підтримки міжнародних гуманітарних проєктів", засновником якого є Міжнародний розрахунковий банк у Південній Осетії, який співпрацює як банк-кореспондент з так званими "ЛНР" та "ДНР" для обходу міжнародної платіжної системи. Таким чином, "Фонд підтримки міжнародних гуманітарних проєктів" використовується для спрямування "фінансової допомоги уряду РФ" до "держбанків" т.з. "ЛНР" та "ДНР".

Пізніше, з квітня 2017 по квітень 2019 р., Пашков також очолював зареєстроване у Південній Осетії ЗАТ "Внешторгсервис", яке стало "тимчасовим адміністратором" усіх українських підприємств, захоплених російським окупаційними силами на Донбасі.

Крім того, з грудня 2018 р. "міністром фінансів ДНР" є ще одна громадянка РФ – Яна Чаусова, уродженка Курська (РФ). Про неї, зокрема, відомо, що у 2012р. вона невдало балотувалася у депутати Курчатівської міської думи (Курська область РФ).

Головою "центральної виборчої комісії" у "ДНР" є Ольга Позднякова, яка народилася 1982 р.н. у м.Шахти (Ростовська область РФ) – ще одна російська чиновниця, колишня депутатка в міській раді міста Шахти від кремлівської партії "Єдина Росія".

Читайте також: Резніков нагадав умови проведення виборів у ОРДЛО

Було поінформовано також про так званого "голову верховного суду ДНР", яким з грудня 2018 р. є громадянин РФ Андрій Кім. На окупований Донбас він прибув у 2015 р., до цього був керівником слідчого відділу по м.Волгодонськ Слідчого управління Слідчого комітету при прокуратурі РФ по Ростовській області.

Як повідомляв Укрінформ, під час засідання Постійної ради ОБСЄ 21 травня українська делегація продемонструвала копії російських паспортів так званого "глави ДНР" Дениса Пушиліна, а також Владислава Дейнего та Наталії Ніканорової - так званих "міністрів закордонних справ" "ЛНР" та "ДНР" відповідно, участь яких на переговорах у Мінську просуває Росія.

Джерело: ППУ