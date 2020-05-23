Резніков нагадав умови проведення виборів у ОРДЛО

Проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу одночасно з усіма регіонами України в жовтні можливо тільки за умови, якщо до кінця літа звідти будуть повністю виведені російські війська і терористи.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Відповідно до Конституції України в третю неділю жовтня проходять чергові місцеві вибори. Передвиборча кампанія починається в серпні. Якщо ми сьогодні даємо сигнал світовій спільноті, нашим партнерам, що ми дійсно налаштовані на встановлення миру на українській землі й відновлення територіальної цілісності, ми говоримо, що готові проводити вибори, в т. ч. в ОРДЛО. За умови виконання Мінських угод, в першу чергу в частині умов безпеки. Це означає виведення російських військ з території України, а також роззброєння всіх незаконних бандформувань і встановлення контролю над кордоном з Росією", - сказав чиновник.

За словами Резнікова, відповідно до Копенгагенських стандартів і українського законодавства, вже в серпні потрібно створити належні умови безпеки в регіоні згідно з Мінськими домовленостями, що повинна підтвердити місія ОБСЄ.

Також він заявив, що всі ватажки терористів так званих "ДНР" і "ЛНР" отримали російське громадянство, це означає, що згідно з законодавством України вони не зможуть брати участь у виборах, якщо такі відбудуться у жовтні.

Нагадаємо: голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що Україна може добитися миру і повернення окупованих територій до кінця цього року.

За його словами, виборів у ОРДЛО "під дулом автомата" не буде, їх проведуть в разі контролю над кордоном. Він також допускає можливо контролю спільно з міжнародними інституціями.